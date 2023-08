"Storie del Lacinio" vince la foto 'Amico Mio' di Giovanna Semerano

CROTONE - E' di Giovanna Semerano la foto vincitrice della quinta edizione del concorso fotografico "Storie del Lacinio" promosso dal Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna. Il tema scelto per questa edizione è “Terra che accoglie”, un modo per ribadire la capacità di accoglienza di una terra rivolta ai vari mondi mediterranei, per cui accogliere significa non solo atto solidale con chi cerca di sbarcare sulle coste calabresi, ma anche valore umano dalle molteplici sfumature. Complessivamente al concorso sono arrivate 39 foto di 19 autori. Probabilmente bisogna collegare l'iniziativa a qualche circuito nazionale (come la Fiaf) per permettere una partecipazione più ampia.

Giovanna Semerano, del gruppo Krotografia, ha vinto con la foto "Amico Mio" nella quale ha ritratto l'abbraccio di due ragazzi di nazionalità diversa il cui sguardo dritto in camera sembra voler ribadire la loro determinazione ad andare avanti verso il futuro senza badare a diversità di colore, razza o religione. "La foto - è spiegato nella motivazione - richiama il tema dell'accoglienza nell'abbraccio tra bambini di diverse etnie. Per quanto possa apparire banale, si tratta di una foto bella perché attuale, vera! Niente buonismi o ipocrisie. Quei due bambini dicono la verità. Forse perché si è rotto un braccio, il bambino bianco è ancora più ben disposto verso quello nero, che lo aiuta. Il bimbo di colore sorride, mentre l’altro accenna appena ad un sorriso ed ha uno sguardo un po' triste. L’autore è riuscito a fotografare la solidarietà".

Semerano ha ricevuto il premio nel corso della cerimonia svolta presso il Museo archeologico di Capocolonna: a consegnarle la targa realizzata dal maestro orafo Michele Affidato ed il premio (una cena al Lido degli Scogli) è stato il direttore del museo, Gregorio Aversa che ha ricordato: "Il concorso fotografico è un'ottima occasione per collegare passato e presente, per fare del museo un luogo di comunità in cui incontrarci. Il tema di quest'anno, "Terra che accoglie" è stato pensato per non dimenticare tragedie come quella di Cutro ma anche per riconoscere nostre capacità di accoglienza che ha molte forme. Questa - ha ribadito Aversa.- è terra di emigrazione ma anche di immigrazione fin dall'antichità: Miscello, fondatore di Kroton, era un migrante".

Al secondo posto si è classificato Pier Luigi Curcio (anche lui del gruppo Krotografia) con la fotografia "Entra nel cuore" che ritrae due donne anziane che si abbracciano: una immagine, secondo la giuria, che "esalta l'incontro".

Terzo posto per Piero Luigi Cimino con la foto "Nuova terra" che ritrae un venditore solitario mentre cammina su una spiaggia: "Fotografata la speranza" ha sentenziata la giuria presieduta da Aversa e composta dai giornalisti Virgilio Squillace e Giuseppe Pipita, dai fotografi Vincenzo Gerbasi e Clara Nino, e dagli esperti di storia Antonella Cosentino e Vincenzo Fabiani.

Giuria che ha assegnato una menzione speciale a Fabrizio Carbone per l'immagine "Accoglienza al cubo" che ritrae una famiglia straniera con un neonato. "il bimbo è accolto dalla famiglia, che a sua volta accoglie il nuovo bimbo e tutti e tre sembrano essere stati accolti in una nuova terra" è la motivazione della menzione. Le foto del concorso resteranno in mostra al Museo archeologico di Capocolonna. Il concorso è stato organizzato in collaborazione con Il ministero della cultura, il Consorzio Jobel, l'orafo Michele Affidato, il Crotonese, Krotografia e Gruppo Fotoamatori Crotone