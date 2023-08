Stop Cinghiali, protesta sulla 106 delle aziende agricole cirotane danneggiate

CIRO' MARINA – Hanno rallentato il traffico sulla statale 106 con i loro trattori per portare all'attenzione pubblica il disinteresse della Regione Calabria per i danni arrecati alle aziende agricole del cirotano dalla presenza dei cinghiali. Oltre trentacinque trattori, un corteo di auto con a bordo gli agricoltori e le loro famiglie, ha sfilato nella mattinata da Crucoli fino a Torre Melissa mostrando cartelli contro la decisione della Regione Calabria di concedere degli indennizzi minimi, 25 mila euro per tre anni, per recuperare i danni alle coltivazioni creati dai cinghiali. La protesta arriva al culmine di una serie di incontri con l'assessore regionale Gianluca Gallo e il dipartimento agricoltura della Cittadella. Incontri che non hanno soddisfatto - né dal punto di vista economico né da quello della lotta alla proliferazione dei cinghiali - gli agricoltori del cirotano costituitisi nel comitato Stop Cinghiali che raccoglie 150 adesioni. Peraltro i 25 mila euro stabiliti come indennizzo per gli ultimi tre anni possono essere ricevuti soltanto se l'azienda non ha avuto altre agevolazioni come sgravi sul gasolio, credito d'imposta, aiuti covid. In pratica questo indennizzo non potrà essere ottenuto da alcuna azienda. “Non siamo più padroni delle nostre terre - spiega Donato Greco, portavoce del comitato -. La Regione Calabria deve risolvere il problema dei cinghiali e provvedere al risarcimento completo dei danni e non con indennizzi minimi. Questi soldi non bastano proprio: basti pensare che ci sono aziende che a causa dell’invasione dei cinghiali non faranno neppure la vendemmia perché hanno distrutto tutto. "Chiediamo una soluzione rapida del problema - ribadisce Greco - dal pagamento dei danni causati dai cinghiali di proprietà della Regione alle procedure per l'abbattimento. Se non ci ascoltano la prossima iniziativa sarà alla Cittadella regionale".

Agli agricoltori crotonesi è giunto anche il sostegno del comitato silano contro i cinghiali e di quello del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria e Tonda di Calabria Bio di Torre Ruggiero (Cz) che ha confermato l'appoggio “ad ogni iniziativa futura, avendo lo stesso problema da anni, anche se in alcuni noccioleti sono state istallati dei chiusini per la cattura dei cinghiali, l’attivazione del selettori, ma tutto ciò non riesce a sottomettere il proliferare degli ungulati, orami fuori controllo”. Il comitato Stop Cinghiali si è scusato per i disagi causati ai cittadini che lunedì mattina transitavano sulla statale 106 visto che la protesta ha causato una coda di quasi 5 km.