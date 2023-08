Festa regionale dell'Unità a Vibo Valentia, conclusioni affidate alla segretaria nazionale Schlein

La segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, concluderà la festa regionale calabrese de L'Unità che si terrà a Vibo Valentia, dal primo al 3 settembre.



La tre giorni prenderà il via con i saluti dei segretari cittadino, provinciale e regionale; a seguire due dibattiti: uno sul Pnrr, a cui parteciperanno, tra gli altri, il senatore Alessandro Alfieri, membro della segreteria nazionale, e la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ed uno sull'autonomia differenziata con la presenza, tra gli altri, il deputato e membro della segreteria nazionale Marco Sarracino. La prima giornata si concluderà con un concerto di Santino Cardamone.



Il 2 settembre si aprirà con un dibattito sulla sanità in Calabria ed un altro sulla libertà d'informazione e la legalità, nell'ambito delle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario dall'entrata in vigore della Costituzione, a cui prenderà parte, tra gli altri, il deputato e membro della segreteria nazionale Sandro Ruotolo. In chiusura lo show del cabarettista Tonino Pironaci.



Domenica 3 settembre, ultimo giorno, primo dibattito sul salario minimo con il capogruppo in Senato Francesco Boccia, e secondo dibattito a cura della Conferenza regionale delle Donne democratiche a cui prenderà parte la referente nazionale, on. Cecilia D'Elia. Subito dopo la segretaria nazionale Schlein concluderà la festa regionale. Seguirà il concerto dei Kalavria.



Ogni sera l'area della festa dell'Unità sarà interessata animata dalla presentazione di libri, laboratori di ceramica, intrattenimento per bambini ed esposizioni di arte.