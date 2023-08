Il generale Emilio Errigo verso la nomina a commissario per la bonifica industriale di Crotone

A meno di ripensamenti dell'ultima ora, Emilio Errigo sarà il nuovo commissario per il sito d'interesse nazionale di Crotone. L'indiscrezione è rimbalzata da Roma e trova conferme a livello locale dove Errigo, che si era fatto ufficialmente fatto avanti per occuparsi della bonifica industriale delle aree Eni Rewind, è molto conosciuto per il suo ruolo di commissario straordinario di Arpa Calabria, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.