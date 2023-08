Al via il concorso di pittura "Premio castello 2023 – Crotone"

CROTONE . L'Associazione Multitracce ha promosso la prima edizione del "Premio castello 2023 – Crotone". Si tratta di un concorso di pittura e mostra d'arte che si terrà presso la maestosa Torre Aiutante del Castello Carlo V di Crotone. L'obiettivo è promuovere e valorizzare l’arte, fornendo agli artisti un'importante vetrina per esporre le proprie opere e mettendo in luce il ricco patrimonio storico e artistico del Castello di Crotone.

Il concorso di pittura sarà aperto a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso o nazionalità: si può partecipare con opere inedite o non inedite, e il tema è libero. I quadri possono essere realizzati con qualsiasi tecnica e su qualsiasi supporto, con dimensioni massime di 80x80 cm. L'iscrizione potrà essere effettuata entro l'8 settembre. Le opere selezionate saranno esposte al pubblico nella Torre Aiutante del Castello di Crotone dal 15 settembre al 25 settembre 2023.Sarà assegnato un "premio della giuria" di 1000 euro all'artista vincitore selezionato da una giuria di esperti. Inoltre, il pubblico avrà la possibilità di votare l'opera preferita, e l'artista vincitore della "giuria popolare" avrà l'opportunità di realizzare una mostra personale all'interno del Castello di Crotone. "Questo evento unico - dice il presidente di Multitracce, Andrea Correggia - rappresenta un'opportunità straordinaria per gli artisti di condividere il loro talento con il pubblico e di competere per un premio di prestigio. Allo stesso tempo, offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nell'arte contemporanea all'interno di un luogo storico di eccezionale bellezza". Per partecipare al concorso e per ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione, si può visitare la pagina facebook “Associazione culturale Multitracce” , il sito www.premiocastellocrotone.it o scrivere all'indirizzo e-mail multitracce@hotmail.com.