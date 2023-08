Il 4 settembre Lino Patruno torna a suonare nella sua Crotone

Lino Patruno ritorna nella sua Crotone. Il grande artista crotonese, che ha 87 anni, il prossimo 4 settembre si esibirà con la sua mitica band al Teatro di Capo Colonna. Lino Patruno presenterà un repertorio che spazia da Armstrong a Bix, da Duke Ellington a Benny Goodman e un bagaglio culturale di temi tratti da film famosi dell’epoca, accompagnerà la comunità crotonese a salutare l'estate nel concerto conclusivo della rassegna culturale Eudaimonìa ripercorrendo il jazz classico degli anni ‘20, ‘30 e ‘40 (Blues, New Orleans, Dixieland e Swing). Michele Patruno, in arte Lino, è nato a Crotone nel 1935. Si trasferì da giovane a Roma e poi a Milano,all'epoca fulcro del movimento jazzistico italiano, dove inizia ad esibirsi nel 1954, fondando alcune band jazz tra le quali la Riverside Jazz Band. Successivamente, trasferitosi a Roma, fonda il "Lino Patruno Jazz Show" con il quale si esibisce regolarmente nei locali capitolini e nei festival del jazz in Italia. Con Pupi Avati ha scritto il soggetto e la sceneggiatura del film Bix che rappresentò l'Italia al Festival di Cannes nel 1991. ha inciso per la Jazzology, la prestigiosa casa discografica con sede a New Orleans. negli anni 70 partecipò con la sua band alla trasmissione Portobello di Enzo Tortora di cui scrisse la sigla.

Fu il fondatore de il Crotonese, Domenico Napolitano a riportare, nel 1997, Lino Patruno per la prima volta a Crotone dopo tanti anni di assenza. Avvenne nell'ambito dell'iniziativa “Ritorno alla città”, l’omaggio che il Crotonese tributava ogni anno, durante il periodo della festa Mariana, ai figli celebri ma lontani, alcuni anche dimenticati, di Crotone. sempre Napolitano, insieme all'allora sindaco Pasquale Senatore ed all'assessore Marcello Praticò idearono il primo Kroton Jazz Festival. “Un festival all’insegna della nostalgia, della musica d’altri tempi, dell’allegria del jazz di New Orleans, del dixieland, del blues e dello swing”, annunciò su queste colonne Patruno con un articolo a sua firma. Dal 29 al 31 agosto del 1997, sul palco allestito nel largo lavatoio del castello si alternarono Carlo Loffredo, Lino Patruno e Romano Mussolini con le rispettive band composte dal fior fiore degli artisti del genere; ospiti Van Wood e Minnie Minoprio.

I biglietti per assistere al concerto di Lino Patruno del 4 settembre al teatro di Capocolonna hanno un costo di 15 euro e saranno acquistabili in loco. Per informazioni aggiuntive, siamo disponibili al seguente numero telefonico +39 379 133 8626.