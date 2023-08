Colto sul fatto mentre spacciava: un arresto a Petilia Policastro

PETILIA POLICASTRO - I carabinieri hanno arrestato una persona di 36 anni, già nota alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato: l'uomo, infatti, era stato notato dagli operanti, impegnati in un servizio perlustrativo per le vie cittadine, intento a cedere due involucri di colore bianco in cambio di alcune banconote a un’altra persona, risultata risiedere a Torino.