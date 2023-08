Calciomercato, Awua ceduto all'Atalanta. In entrata previste novità nelle prossime ore

Felippe e Leo in entrata, in attesa di ulteriori innesti che andranno a completare l'organico che venerdì 1 settembre affronterà il primo viaggio della stagione, nell'anticipo delle 19,45 di Catania. Ma nel frattempo le operazioni in uscita proseguono, e l'ultimo in ordine di tempo ha visto la cessione di Awua all'Atalanta di Gianpiero Gasperini. La formula è quella della cessione con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto. Una partenza per certi aspetti a sorpresa, soprattutto vista la destinazione, e che a questo punto blinda la posizione di Petriccione, dato in uscita verso Catanzaro ma che ora diventa un punto fermo del nuovo progetto. Da qui alla conclusione del mercato sono previste nuove operazioni in entrata, con i nomi di Loiacono, Vuthaj, Laribi, Ferrante e Caturano che restano sotto osservazione.