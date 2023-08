Delitto Castiglione, il pentito: un colpo di pistola alla testa mentre consumava eroina

“Castiglione Giuseppe fu attirato in una trappola poiché gli fu detto che a casa di Peppe Fazio avrebbe avuto a disposizione droga che io avevo procurato. E quindi fu invitato”. Così il collaboratore di giustizia Francesco Tornicchio racconta, davanti ai pm della Dda di Catanzaro, le fasi dell’omicidio di Giuseppe Castiglione, avvenuto a Strongoli, nel crotonese, nel gennaio 2000 per una faida interna alla cosca dominante.

Tornicchio – che si è autoaccusato del delitto – spiega che Castiglione “fu accompagnato da Luigi Lidonnici, prese la moto e si portò a casa sua; nel tragitto fu chiamato da Peppe Fazio che lo invitò a casa per le ragioni sopra descritte, quindi arrivato a casa, fu invitato nel retro dove era ubicato un piccolo magazzino. Ricordo che il Castiglione – prosegue il collaboratore - fu invitato dietro casa del Fazio e io gli diedi una dose di eroina; mentre questi era intento a squagliare la dose, da dietro Fazio Peppe gli puntò la pistola alla testa e lo uccise. Poi caricammo il cadavere su una Fiat Ritmo bianca rubata (io feci una staffetta con la mia Renault Twingo per bonificare il percorso). Il cadavere fu trasportato e seppellito in un terreno tra Strongoli e Rocca di Neto. Nel 2002/2003 il cadavere fu spostato dal Fazio nei pressi del fiume Neto”.