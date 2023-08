Pagliaroli: le giravolte del sindaco che ha imbarcato avventurieri, malpancisti e incappucciati

Polemiche al calor bianco ormai tra il sindaco di Crotone e gli esponenti di Noi Moderati. Nello scontro tra Enzo Voce e il coordinatore regionale del partito Antonello Talerico ora si è inserito anche il coordinatore cittadino di Noi Moderati Pisano Pagliaroli che non usa mezze parole per replicare alla replica che il sindaco aveva dato questa mattina a Talerico, denunciando "tutto il suo malessere politico".

Pagliaroli dà dell'equilibrista a Voce, impegnato a camminare sul filo, per evitare di cadere. E rinfaccia al sindaco tutte le giravolte messe in atto in tre anni. "Ha cambiato schieramento politico più volte, prima con il Pd alle provinciali, poi con il Pd alle regionali, poi con Forza Italia alle politiche, poi il tentativo di inciucio con Forza Italia per un loro ingresso in Giunta, ha fatto tante di quelle giravolte pur di rimanere attaccato alla sua poltrona. Ha cambiato giunta, più e più volte, senza crearsi il benché minimo problema nel buttare a mare gli amici per imbarcarsi sconosciuti o avventurieri, malpancisti o incappucciati, pur di rimanere attaccato alla sua poltrona".

E ancora: "Ha innalzato a statista quella persona maltrattata e disprezzata in campagna elettorale, per poi imporlo ai propri consiglieri come Presidente del Consiglio, pur di rimanere attaccato alla sua poltrona.

Oggi reagisce malamente alle critiche politiche del consigliere regionale Talerico, andando sul personale in maniera rozza e mediocre, senza invece riuscire a scalfire o smentire quanto addebitato dal consigliere regionale.

Si lamenta che un suo messaggio whatsapp è finito sulla stampa, ma non dice che quel messaggio è stato inviato soltanto ai suoi consiglieri comunali, anche su questo tace pur di rimanere attaccato alla sua poltrona.

Attacca o offende Carmen Giancotti, per l'ennesima volta, senza alcun ritegno, senza rispetto per una donna e mamma che siede in consiglio a fare il proprio dovere. La chiama traditrice perchè ha abbandonato la sua maggioranza e si è schierata dalla parte opposta senza nulla chiedere e senza nulla ottenere".

Pagliaroli quindi chiede al sindaco: "perchè Carmen può essere definita una traditrice e non usa lo stesso termine per sé stesso, atteso che ai cittadini crotonesi aveva detto in campagna elettorale che era contro il centrosinistra e contro il centrodestra, salvo poi accomodarsi da destra a sinistra pur di mantenersi in vita politicamente ?

Oramai lei è stato sgamato: quando alza i toni della discussione e passa all'aggressione e/o alle offese personali lo fa solo per non rispondere alle domande che le vengono poste o peggio ancora per spostare l'attenzione su argomenti fuorvianti ed inconferenti, peggio ancora utilizzando un linguaggio da bar o da stadio".