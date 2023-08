Voce a Talerico: il mio progetto un fallimento? Noi abbiamo già sonoramente sconfitto il centrodestra

"Il progetto politico ed amministrativo del sindaco Voce si è dimostrato già vincente e su questa strada intendiamo proseguire senza scendere a patti con le alchimie e i bizantinismi della vecchia politica. Un progetto dal quale non abbiamo mai derogato e che intendiamo rafforzare. Chi non lo ha condiviso anteponendo il proprio interesse personale a quello della collettività è fuori da questo progetto. Ergo chi è uscito dalla porta non rientra dalla finestra. Il senso del messaggio ai miei consiglieri era questo". E' questa, in sintesi, la replica del sindaco di Crotone Enzo Voce al consigliere regionale di Noi Moderati Antonello Talerico che ieri lo aveva criticato duramente proprio per quel 'messaggio' inviato sulla chat whatapp ai suoi consiglieri comunali, parlando, appunto, di tradimento nel caso in cui fossero transitati nel partito di Lupi e Talerico. Per di più il sindaco Voce aveva annunciato di volersi ricandidare alla guida del comune e che in quel caso non ci sarebbe stato posto per i 'traditori'.

Dal canto suoi Talerico aveva definito “inconcepibile che una autorità istituzionale possa esprimersi definendo in senso dispregiativo altri consiglieri comunali eletti dal popolo come 'personaggi simili' o che rivolgendosi agli altri gruppi politici li definisca 'partitini insignificanti', specie se si considera che dopo tre anni di amministrazione ancora la sua collocazione politica e partitica non è solo confusionaria, ma è un vero e proprio minestrone. Dichiarazioni dal tenore e contenuto paragonabili a quelle che si sentono nei peggiori bar dopo aver alzato troppo il gomito”.

Oggi Voce scrive che "replicare ad un messaggio whatsapp denota il nervosismo che attanaglia il nostro consigliere che non solo vorrei rassicurare sulla mia sobrietà ma anche raccomandare di evitare di cenare tardi per evitare di appesantirsi e non pregiudicare la lucidità nel prendere poi successivamente carta e penna".

Il sindaco quindi ricorda a Talerico "che parla di fallimento di progetto politico, che il sindaco Voce ha già sconfitto, senza aiuti esterni, il centro destra che si era presentato alle elezioni con una 'corazzata' di dieci liste. Lo ha sconfitto nettamente con liste civiche". E dunque "il progetto politico ed amministrativo del sindaco Voce si è dimostrato già vincente e su questa strada intendiamo proseguire senza scendere a patti con le alchimie e i bizantinismi della vecchia politica. Il primo cittadino torna poi a fare riferimento alle "importanti inchieste giudiziarie sulle quali la cosiddetta 'nuova politica' continua, tra l’altro, a tacere". Ma in questo caso dobvrebbe gettare un occhio anche in casa propria. Vedi dimissioni repentine dell'assessora Secreto all'indomani dell'indagine Glicine.

"!Forse il consigliere Talerico - prosegue Voce - non si è accorto che questa amministrazione, pur non avendo come dice lui “riferimenti nazionali e regionali” è riuscita a portare a casa decine di milioni di finanziamenti, ad avviare cantieri, ad essere indicata a livello nazionale, ad esempio sul PNRR, come un esempio virtuoso in controtendenza con il resto del paese. Forse era distratto nel cercare adesioni territoriali convinto della bontà del vecchio detto che 'a tavola non si invecchia'. Viceversa si invecchia, eccome. E’ vecchio il sistema, è vecchia la concezione di fare politica in questo modo".