'E io ci sto', Orto Tellini incanta con il cinema sotto le stelle a Crotone

CROTONE - Prosegue con un'altra quattro giorni la rassegna dell'associazione 'E io ci sto' dedicata al cinema sotto le stelle.

La serata del 29 agosto si è interamente svolta ad Orto Tellini, una delle aree più belle di Crotone sul quale si affaccia il grande bastione del Vicerè Don Pedro de Toledo. Finalmente la storica aree è stata resa fruibile ai cittadini grazie prima all'intervento dell'amministrazione comunale, con la pulizia e la messa in sicurezza del luogo, e poi con la valorizzazione del gruppo di ragazzi under 35 di 'E io ci sto'.

L'evento si è aperto con la masterclass 'Come nasce una docu-serie?' alla presenza dell'autore e giornalista Alessandro Garramone e il direttore artistico di Fara Film Festival e Formia Film Festival, Daniele Urciuolo che, in un talk moderato dalla giornalista Antonella Marazziti, hanno imbastito un dibattito molto interessante sulla docu-serie in quattro episodi Wanna, che narra la vita delle indiscusse regine del marketing televisivo Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, scritta dallo stesso Garramone e Davide Bandiera, diretta invece da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle.

"Con Wanna abbiamo litigato da subito - racconta Garramone che sul set ha curato anche le interviste -. A loro due ingolosiva l'idea della docu-serie e anche se non hanno avuto alcun compenso hanno accettato di raccontarsi. L'assenza di un compenso era una delle prime condizioni che abbiamo posto - spiega - insieme al fatto che non avrebbero visto la serie prima che andasse in onda e che non avrebbero neppure saputo chi fossero gli altri intervistati. Una sorta di patto che è stato rispettato".

La voglia di fare televisione, il protagonismo a tutti i costi, le riflessioni sul giornalismo e la potenza dei social che va oltre la comunicazione su carta stampata o tv sono stati alcuni dei tanti argomenti trattati nella masterclass.

Al termine del talk è seguita la proiezione del primo episodio di Wanna dal titolo 'Scioglipancia' incuriosendo i presenti che hanno fatto numerose domande sulla creazione e la costruzione di una serie di grande successo ora disponibile su Netflix.