Allenamento a porte aperte allo Scida: entusiasmo, applausi e cori per i rossoblù

Entusiasmo, cori e bandiere al cielo per sostenere la squadra in vista dell’esordio in campionato che avverrà venerdì a Catania. E' quanto accaduto durante la sessione di martedì pomeriggio, quella sostenuta dai rossoblù allo Scida e aperta al pubblico. Il tam tam tra la tifoseria si è diffuso subito, e in tanti hanno approfittato dell'occasione per accorrere all'interno dell'impianto crotonese per osservare da vicino il lavoro della squadra e offrire un supporto fondamentale in vista dell'inizio della stagione. Alla fine della sessione le immancabili foto ricordo e gli autografi. Gli squali hanno trascorso insieme ai propri tifosi un pomeriggio di calcio e festa.