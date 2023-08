Calciomercato, il Crotone ingaggia l'attaccante italo-albanese Dardan Vuthaj

"Sono qui per farmi perdonare". Sono le parole di Dardan Vuthaj nel video di presentazione con la nuova divisa del Crotone, e fanno riferimento alla rete che lo scorso anno l'attaccante albanese realizzò proprio contro i rossoblù quando indossava la maglia del Foggia. Da oggi il giocatore avrà modo di farsi perdonare, un obiettivo comune con il club di via Mattei che lo ha ingaggiato facendogli sottoscrivere un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per quello successivo.

L’attaccante italo-albanese compirà 28 anni il prossimo 30 settembre e due stagioni fa ha trascinato a suon di reti – ben 37 – il Novara in Serie C, mentre nella passata stagione ha vestito nella prima parte la maglia del Foggia per poi far ritorno alla squadra piemontese.