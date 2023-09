Crotone, i proprietari dell'area ex Ariston provvedono alla bonifica del luogo

CROTONE - In esecuzione dell' ordinanza a firma del sindaco Vincenzo Voce, la mattina del 31 agosto, sono state eseguite le operazioni di pulitura di un’ampia area posta nel centro cittadino fortemente degradata, l'ex area Ariston.

Si tratta di un’azione messa in campo dagli uffici del settore ambiente del Comune di Crotone nell’ambito di una complessiva attività tesa a restituire progressivamente maggiore decoro in città.

Nell'area oggetto di pulizia la situazione di degrado era diventata insostenibile e alcuni cittadini riuniti spontaneamente nel 'Comitato di via Ugo Foscolo' avevano più volte denunciato lo stato d'abbandono e sporcizia del luogo.

A tal proposito l'ordinanza n.234 del 24 maggio 2023 ha confermato "l'inconveniente igienico sanitario derivante dalla presenza di rifiuti ingombranti abbandonati all’interno dell’area ubicata tra via Parini, via G. Paolo II e via XXV Aprile". A tal proposito l’U.O.S. Salute e Ambiente dell’ASP di Crotone, con una relazione del 23.9.2022, protocollo 41477, a seguito di sopralluogo, aveva già rilevato che "in una vasta area di terreno ubicata tra via Parini, via Giovanni Paolo II e via XXV Aprile del Comune di Crotone, sono stati abbandonati ad opera di ignoti - si legge nell'ordinanza - considerevoli quantità di rifiuti di vario tipo (vecchi elettrodomestici, carcasse di pneumatici, materiali di risulta di lavori edili, materiali contenenti amianto “lastre in eternit”, pannelli in legno, contenitori di legno e in pvc, rsu e altro)".

"L’abbandono di rifiuti - si legge ancora nell'ordinanza - che si protrae da tempo, ha determinato la formazione di una discarica abusiva. L’area, incustodita e di facile accesso, ubicata in una zona densamente abitata e nel centro cittadino, invasa da folta vegetazione spontaneamente cresciuta, a causa dei rifiuti abbandonati si presenta degradata ed infestata e costituisce un habitat ideale per il proliferare di ratti ed insetti, favorendo anche la presenza di cani randagi”.

L'area così maltenuta oltre ad essere causa di inquinamento ambientale costituisce pericolo e grave rischio igienico sanitario per la salute delle persone che abitano e transitano nella zona.

Ai diciotto proprietari di porzioni dell'intera area è stato quindi ordinato di procedere alla pulizia del luogo. Nello specifico invece ai proprietari dell’area ricadente al foglio 34, ovvero l'area denominata Farmer Market sita tra via XXV Aprile e via Ugo Foscolo è stato ordinato "di adottare, a proprie cure e spese, i necessari provvedimenti previsti dall’art. 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006 finalizzati alla risoluzione dell’inconveniente igienico sanitario mediante la rimozione dei rifiuti, la bonifica ed il ripristino dei luoghi, l’applicazione di sistemi di tutela del sito e l’impedimento al facile accesso degli estranei". Pertanto quest'area dovrà essere recintata.