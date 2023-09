Lungomare Magna Grecia, lavori riassegnati alla Laci srl, riparte il cantiere del prolungamento

L'importo dei lavori ammonta a euro 1.618.617,18, comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre Iva al 10%. I fondi sono a valere sul Piano di sviluppo e coesione regionale, nel quale sono confluiti a seguito della mancata utilizzazione nei termini dettati dall'Unione europea per l'utilizzo delle risorse 2007/2013. Ora si attende la riapertura del cantiere.

L'intervento, per un investimento complessivo di oltre tre milioni di euro, è stato affidato alla seconda classificata, la Laci srl, il cui ricorso, presentato all'indomani della prima aggiudicazione, è stato giudicato nel merito ed accolto dai giudici amministrativi che avevano già decretato la sospensiva della determina di affidamento.

Sono stati riassegnati i lavori per il prolungamento del lungomare Magna Grecia dal lido San Leonardo all'ex Costa Tiziana. Mercoledì 30 agosto, il Comune ha preso atto della sentenza con la quale il Tar della Calabria ha annullato l'aggiudicazione dello scorso anno alla Crotonscavi Costruzioni Generali spa.

Ricordiamo che al Comune il Tar ha contestato, tra le altre cose, la mancata applicazione del principio di rotazione, avendo già affidato alla Crotonscavi la realizzazione del primo e del secondo tratto del primo lotto funzionale del nuovo lungomare, dal cimitero cittadino al lido balneare San Leonardo.

L'impresa ha invece reso dichiarazioni parziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, omettendo di dichiarare le violazioni alla base dell'incidente sul cantiere del secondo lotto che il 5 aprile 2018 è costato la vita a tre dei suoi operai. Una tragedia per la quale è stata condannata in solido con il Comune a risarcire gli eredi delle vittime.