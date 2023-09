Minori a rischio, stipulato un accordo tra Comune ed Asp per l'affidamento familiare

"Tutelare i minori la cui famiglia si trova in difficoltà e che necessitino di essere accolti da famiglie in grado di offrire modelli validi ed esperienze affettive positive". E' l'obiettivo di un protocollo d'intesa in materia di famiglie affidatarie ed accoglienti sottoscritto tra il Comune di Crotone e l'Azienda sanitaria provinciale, firmatari il sindaco Vincenzo Voce ed il commissario straordinario Simona Carbone.

"Le prestazioni previste sono rivolte a minori italiani e stranieri a rischio di abbandono e di devianza, appartenenti a famiglie in condizioni di grave disagio socio–ambientale o le cui capacità genitoriali risultino compromesse e tali da incidere sul normale sviluppo psico-fisico del minore" spiega l'assessore alle politiche sociali Filly Pollinzi.

Il protocollo sarò operativo "attraverso l'utilizzo dei servizi facenti parti dell'area minori ed in particolare - aggiunge - degli operatori del Centro affidi dell'Ambito sociale di Crotone, dei Servizi sociali dei comuni dell'Ambito e dell'Azienda sanitaria provinciale nonché degli enti del terzo settore che abbiano una comprovata esperienza".