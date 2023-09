Morto Nicodemo Librandi, imprenditore visionario artefice dell'innovazione nella viticoltura in Calabria

CIRO' MARINA - E' deceduto nel pomeriggio del 31 agosto Nicodemo Librandi, 78 anni, storico rappresentante della viticoltura cirotana. Fondatore della omonima e celebra cantina, Nicodemo Librandi, è stato uno degli artefici della crescita del settore enologico nel crotonese ed in Calabria. Librandi è deceduto all'ospedale della Annunziata di Cosenza dove si trovava ricoverato da pochi giorni per un male incurabile. A maggio scorso L’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria gli aveva conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze agrarie, alimentari e forestali per i meriti acquisiti e per le competenze maturate nel settore della vitivinicoltura. Sempre attento al rapporto con il territori, la storia e la cultura, ad aprile scorso era diventato presidente di “Sudheritage”, una rete di musei di impresa della Calabria che, come aveva detto, serviva: " per dare concretezza all'idea vincente secondo cui le forme e i modi del "saper fare" contribuiscono in modo imprescindibile a definire il destino di un territorio".