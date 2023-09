Beni culturali, Sestito (Arci): se Occhiuto tace significa che vuole l'accorpamento a Sibari

"Ciò che appare incomprensibile non è solo la scelta dell'accorpamento con Sibari totalmente priva di ogni fondamento e profondamente lesiva della dignità di Crotone - aggiunge - quanto l'incapacità degli enti locali di pretendere il rispetto della nostra comunità e di tutelare i nostri interessi così come il tentativo maldestro di far apparire pienamente condivisa questa 'idea' di sviluppo culturale passando da accordi e concessioni che spesso non contribuiscono al benessere della collettività".

"La vicenda dell'accorpamento del parco e del museo di Capocolonna con quello di Sibari, che si presenta, come già più volte da noi ribadito, come l'ennesimo schiaffo ben assestato a questo nostro martoriato territorio, tiene banco anche grazie alle recenti dichiarazioni rilasciate da Roberto Spadea e riportate nelle pagine del Crotonese". Lo scrive il presidente di Arci Crotone Aps, Filippo Sestito, prendendo spunto dalla lunga intervista rilasciata dall'ex direttore del museo archeologico nazionale di Crotone al bisettimanale della provincia di Crotone nell'edizione in edicola da venerdì 1 settembre 2023.

Sestito stigmatizza, alla luce di questa vicenda, "la totale irrilevanza della comunità crotonese nel panorama politico ed istituzionale regionale e nazionale ed è curioso - rileva - come questo avvenga in modo così eclatante proprio nel momento in cui in seguito alla revisione dei collegi elettorali la provincia di Crotone, inserita nel collegio uninominale Calabria U01 non a caso denominato Rossano-Corigliano, non esprime praticamente nessun rappresentante del territorio. Il fatto che a Crotone abbiano fatto incetta di voti i vari Furgiuele & co. porta a questi risultati: tutti i territori possono contare su una rappresentanza tranne il nostro".

"Stessa cosa - aggiunge - vale a livello regionale: il governatore Occhiuto non ha preso posizione sulla vicenda dell'accorpamento, sebbene si tratti di un'operazione palesemente ingiustificabile. Ah no, scusate, non intervenendo ha preso posizione a favore dell'accorpamento a Sibari. Non sarà perché il suo territorio di riferimento è quello di Cosenza, vero?. Intanto la spoliazione va avanti e la nostra irrilevanza - conclude il presidente di Arci Crotone Aps - è sempre più confermata".