Beni culturali, Spadea: "una riforma calata dall'alto, Crotone e Sibari non hanno niente da spartirsi"

"Una riforma calata dall'alto". Roberto Spadea non ha peli sulla lingua a proposito della proposta di accorpamento del polo museale di Crotone a Sibari. "Non ho ancora capito quali siano i benefici per Crotone" spiega in una lunga intervista al Crotonese. "Sibari - ironizza - ha sempre portato male a Crotone", mentre liquida il partenariato pubblico/privato tra la direzione regionale dei musei calabresi diretta da Filippo Demma ed il consorzio Jobel come "un ...".

Responsabile per tanti anni dell'ufficio scavi di Crotone nonché direttore del museo archeologico nazionale di via Risorgimento, a Spadea sono legate le più importanti scoperte archeologiche degli ultimi cinquant'anni nella provincia di Crotone, a partire dal tesoro della dea con lo splendito diadema di Hera rinvenuto sul finire degli anni ottanta a Capo Colonna.