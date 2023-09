Daspo a 2 tifosi del Crotone per lancio di oggetti in campo

CROTONE - Il questore ha emesso due provvedimenti Daspo a carico di due tifosi rossoblu. I due, secondo le indagini della Polizia, in occasione dell’incontro Crotone-Foggia valevole per i play off del campionato di Lega Pro giocato il 31 maggio scorso allo stadio Scida, sia dalla curva sud che dalla tribuna, avrebbero lanciato degli oggetti finiti in campo. I due sono già stati denunciati alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che, grazie anche agli elementi acquisiti attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, ha ricostruito i fatti ed individuato i responsabili. Con il provvedimento del questore, istruito dalla divisione Polizia anticrimine, ai due tifosi, rispettivamente di 54 e 23 anni, è stato irrogato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di due anni.