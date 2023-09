Intesa con il Comune per riduzione dei tributi locali agli enti del terzo settore

CROTONE - Riduzioni dei tributi locali dal 2024 per gli enti del terzo settore nel comune di Crotone. È questo il risultato della collaborazione tra Forum del Terzo Settore e il Comune di Crotone. L’annuncio è contenuto in una nota stampa del Forum del Terzo settore nella quale si spiega che “grazie a un costruttivo dialogo e a una cooperazione sinergica, il Comune di Crotone ha espresso il proprio impegno nel supportare gli ETS attraverso l'avvio dell'iter di ricezione, che è a carattere facoltativo, della normativa nazionale sui tributi locali a cui sono soggetti gli enti del terzo settore”.

L’intesa deriva dall’ articolo 82 del Codice del Terzo Settore e l'iniziativa consentirà agli Enti del Terzo Settore a cui tale normativa si applica (non la totalità quindi ma alcune tipologie specifiche come le odv) di accedere a progressivi vantaggi sotto forma di riduzioni dei tributi locali già a partire dal 2024. “Questo - si legge nella nota stampa - rappresenta un passo avanti significativo nell'agevolare il lavoro di associazioni, organizzazioni e istituti che svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità solida ed equa. L'interlocuzione tra il Forum del Terzo Settore e il Comune di Crotone ha dimostrato l'importanza di unire le forze al fine di promuovere il benessere collettivo e il progresso sociale. Questa sinergia riflette l'attenzione del Comune verso il valore cruciale che le ETS apportano alla crescita sostenibile e all'inclusione”.

Sul punto l’assessore al bilancio, Antonio Scandale ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con il Forum del Terzo Settore per offrire nuove opportunità alle Enti del Terzo Settore della nostra comunità. Riteniamo che il supporto a queste realtà sia fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini di Crotone”.