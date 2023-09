Morte Nicodemo Librandi, il professore che ha unito tradizione e innovazione nell'enologia calabrese

CIRO' MARINA - Con la morte di Nicodemo Librandi Cirò Marina e la Calabria perdono un uomo e un imprenditore che ha dato tanto al nostro territorio e non solo. Nato l’8 marzo del 1945, Nicodemo Librandi è deceduto il 31 agosto 2023 presso l’ospedale l’Annunziata di Cosenza. Con la sua morte la Calabria, il mondo della viticoltura, perde un antesignano della ricerca, dello studio in agronomia, della storia e cultura tradizionale e magno greca in particolare. Perde un uomo e imprenditore che ha dato tanto al nostro territorio e non solo Il professor Librandi, infatti, oltre ad aver contribuito alla formazione di centinaia di alunni insegnando matematica, è stato una figura centrale nel settore dell’enologia calabrese. Fondatore dell'omonima cantina a Cirò Marina in Calabria è stato un difensore della tradizione del vino Cirò, ma anche e soprattutto un innovatore che ha saputo portare il marchio della sua azienda e, di conseguenza, del Cirò doc a livelli internazionali.

Il suo lavoro di studio nelle vigne e nella cantina è diventato un esempio da imitare per le successive generazioni imprenditori nel settore vitivinicolo della regione. Da poco era stato insignito da parte dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria del dottorato di ricerca honoris causa in scienze agrarie, alimentari e forestali per i meriti acquisiti e per le competenze maturate nel settore della vitivinicoltura.

Per tutto questo la morte di Nicodemo Librandi ha suscitato tante reazioni di cordoglio. L’Associazione Doctor Wine lo definisce Imprenditore vitivinicolo di grande valore, punto di riferimento per la crescita qualitativa dei vitigni tradizionali e fautore dello slancio internazionale dalla sua cantina”. Così lo ricorda Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale: “Nicodemo Librandi è stato, per cultura e umanità, un eccellente imprenditore moderno, il cui successo, unanimamente riconosciuto, è stato costruito grazie alla dedizione al lavoro, merito e competenza. Mancherà a tutti noi, ma non dubito che ciò che di più ha simboleggiato nel corso della sua fulgida attività imprenditoriale, a partire dal rispetto dei valori costituzionali e della crescita sociale e collettiva, continuerà a permeare le menti degli imprenditori creativi e coraggiosi e delle nuove generazioni. Capace di coniugare efficacemente, in un settore strategico come la viticoltura, tradizione e innovazione, Nicodemo Librandi ha rappresentato nel mondo uno degli ambasciatori più affidabili del patrimonio di civiltà e di ciò che di bello e originale la Calabria mette a disposizione dell’umanità. Alla sua famiglia rivolgo un pensiero commosso e le più sentite condoglianze del Consiglio regionale”.

Commossa e triste si dice Amalia Bruni, consigliera regionale: “Ho appreso con grandissimo dispiacere la scomparsa di Nicodemo Librandi, un imprenditore illuminato, un uomo perbene e un amico sincero. Nicodemo non era un gigante del vino calabrese, lui era la vera essenza del vino calabrese, fondatore, insieme al fratello Tonino della più grande azienda della nostra Regione. Era riuscito, facendo quadrare i conti, in una terra dove quasi mai accade, in un’impresa fantastica, puntando su quei vitigni con nomi ruvidi quali il Mantonico, il Magliocco e il Gaglioppo che aveva scoperto da solo tanti anni fa e dai quali aveva tirato fuori vini eccellenti con un grandissimo temperamento quali il Magno Megonio, il Duca di San Felice, l’Efeso, il bianco Gravello. Non credo esista in Italia un’azienda che possa identificarsi con una regione come Nicodemo Librandi con la Calabria. Il “professore” era riuscito a esportare il suo vino in tutto il mondo e la sua passione e la sua devozione a questi vitigni ne hanno fatto un’eccellenza calabrese. Ci lascia un patrimonio ricchissimo di competenza ed esperienza che da tempo aveva condiviso con le aziende di queste terre. Durante la scorsa campagna elettorale ho visitato la sua azienda e mi è rimasta impressa nella memoria la sua voglia di raccontare, la sua passione nel mostrare che cosa era riuscito a fare e, soprattutto, i progetti che aveva in mente di realizzare. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e di essere considerata sua amica. La sua famiglia perde un padre ma ai calabresi viene meno un uomo straordinario, sognatore, dotato di metodo e concretezza che ha costruito una storia positiva e indicato una strada maestra per chi verrà dopo di lui. Toccherà ora ai figli Raffaele e Paolo e ai nipoti Francesco, Teresa, Walter e Daniele portare avanti la sua eredità, facendo tesoro dei suoi insegnamenti. A tutti loro e ai collaboratori che lo adoravano e lo consideravano come un membro della loro famiglia, le mie più sincere condoglianze e un abbraccio commosso”.

Cordoglio e vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce: “Con la scomparsa di Nicodemo Librandi il nostro territorio crotonese e l’intera Calabria perdono un imprenditore illuminato ed innovatore. Ha legato il suo nome allo sviluppo della viticoltura, partendo dalla natia Ciro’ e portando in tutto il mondo l’esempio di come queste nostre terre possano esprimere grandi eccellenze. Quando si legge l’etichetta Librandi non ci si trova davanti ad un semplice prodotto. Si legge creatività, capacità imprenditoriale, passione, amore per la propria terra. Alla famiglia giunga il cordoglio personale, della amministrazione Comunale, della comunità cittadina tutta”.

Unioncamere Calabria, in rappresentanza del sistema camerale regionale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nicodemo Librandi, protagonista di grande rilievo dell’imprenditoria calabrese, figura di spicco nella storia della vitivinicoltura non solo regionale. “Nicodemo Librandi è stato un imprenditore illuminato, dotato di una lungimirante visione strategica dal respiro internazionale – commenta Antonino Tramontana, Presidente di Unioncamere Calabria – un pioniere nella promozione e valorizzazione del patrimonio vitivinicolo regionale nel mondo. Si tratta di un esempio di successo – conclude Tramontana - anche per le nuove generazioni poiché capace di coniugare innovazione e tradizione ad una intensa attività di ricerca scientifica volta al miglioramento continuo della qualità dei propri vini".

A noi non resta da aggiungere altro che ricordare il suo amore per la famiglia, per la sua azienda, per il territorio al quale ha dato tanto, ed anche l'attenzione che ha sempre mostrato verso il nostro giornale. Purtroppo, la morte fa parte delle esperienze della vita, ma non è sinonimo di addio, ci insegna che i legami e l'affetto superano qualsiasi limite di spazio e tempo: la vita di Nicodemo Librandi, il professore, proseguirà nella memoria dei suoi cari e di quanti lo hanno conosciuto. Rivolgiamo a lui, come collaboratori, redazione, direzione ed amministrazione de il Crotonese un personale sentimento di gratitudine e affetto, unitamente a vere sentite e sincere condoglianze alla sua famiglia e alla “grande famiglia dell’azienda Librandi”.