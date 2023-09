Evadeva continuamente dai domiciliari, 50enne portato in carcere

CIRO' MARINA - Continuava ad evadere dagli arresto domiciliari ai quali era stato posto lo scorso febbraio. Per questo M.E.B., 50 anni di Cirò, è stato arrestato e condotto nel carcere di Cosenza. L'uomo era stato arrestato dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione Ultimo atto eseguita dalla Dda di Catanzaro nel febbraio 2023 ed era stato posto ai domiciliari. Tuttavia, spesso i militari durante i costanti controlli effettuati durante i servizi di pattuglia del territorio lo trovavano in compagnia di conoscenti e spesso fuori dalla sua abitazione, luogo di detenzione, in violazione delle prescrizioni impostegli dal Tribunale. Denunciato, quindi, svariate volte dagli operanti per il reato di “Evasione”, il 50enne cirotano è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Cosenza su Ordinanza del Tribunale di Catanzaro.