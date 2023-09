Campionato Lega Pro, le radiocronache delle partite del Crotone su Radio Studio 97

CROTONE - Anche per la stagione calcistica di Lega Pro 2023/2024, Radio studio 97 ha acquistato i diritti radiofonici relativi alle partite dell’F.C. Crotone. L’emittente calabrese, con sede a Crotone, trasmetterà le gare dei pitagorici in FM sulle frequenze dei 97.00 e 101.4 ed in internet attraverso la propria App ed il sito www.radiostudio97.it. Da oltre 20 anni Radio Studio 97 è con gli squali con le radiocronache curate da Vincenzo Saporito che dallo scorso anno è affiancato da Claudia Berlingeri, penna della Gazzetta del Sud.