Serie C, blitz del Crotone nell'esordio di Catania: decisivo nella ripresa Tribuzzi

Chi ben comincia…il celebre adagio ben si sposa con il colpaccio che il Crotone piazza nella gara d’esordio a Catania, operando un blitz che consegna tre punti d’oro in uno scontro diretto che i rossoblù hanno affrontato con personalità e intraprendenza, soprattutto in un secondo tempo di grande impatto. Per Zauli un successo che inietta punti e morale, in un campo storicamente poco generoso visti i precedenti.

Zauli distende l’atteso 4-2-3-1 che vede subito l’inserimento di Leo sulla corsia di destra della difesa, mentre Giron occupa la corsia opposta con Papini e Gigliotti al centro della difesa. In cabina di regia Felippe e Vitale mentre in attacco opera Tumminello supportato alle spalle da D’Ursi con Tribuzzi a sinistra e Pannitteri a destra.

Il canovaccio presenta un Catania che prende subito in mano le chiavi della partita, esponendo una personalità che costringe il Crotone a stare guardingo e sulla difensiva, anche se la formazione di Zauli mostra la volontà di affondare negli spazi quando se ne presenta l’occasione. La squadra etnea, spinta dai 20 mila accorsi al ‘Massimimo’, preme sull’acceleratore e si aggrappa con una certa frequenza alla ‘zolla’ destra dove orbita Chiricò, pericolo pubblico numero uno col suo sinistro sempre imprevedibile che però Giron contiene con una certa efficacia. Il difetto dei rossoblù è quello di commettere qualche errore di troppo nel palleggio in uscita, e la cosa impedisce ripartenze che andavano sfruttate meglio. La pressione del Catania è forte, ma raramente trova sbocchi all’interno dell’area rossoblù. Il computo del primo tempo registra due legni dei catanesi, il primo fortuito con un traversone di Rapisarda che rischia di ingannare D’Alterio, mentre il secondo è un gol divorato da Zammarini che in una fulminea ripartenza colpisce il legno da comoda posizione.

La ripresa presenta un Crotone con un atteggiamento molto più convinto e aggressivo. In due minuti sfiora il vantaggio prima con Tribuzzi che con una traiettoria arcuata lambisce il palo. Subito dopo D’Ursi da comoda posizione all’interno dell’area colpisce con la punta spedendo alto sulla traversa. Il Catania è sorpreso ma reagisce presentandosi due volte pericolosamente, ma in entrambi i casi D’Alterio ci mette una pezza con grande abilità. Zauli mischia le carte inserendo Petriccione infoltendo la mediana e richiamando in panchina Pannitteri.

Il Crotone trova l’acuto vincente al 65’ quando Tribuzzi salta di testa e capitalizza un’azione di qualità partita da una intuizione di Petriccione che imbecca Leo, il difensore serve D’Ursi che pesca al centro dell’area proprio Tribuzzi, bravo ad impattare di prepotenza e portare in vantaggio i rossoblù. La risposta del Catania è immediata e affidata al sinistro di Chiricò che da ottima posizione su calcio piazzato colpisce in pieno la traversa, con D’Alterio che però era sulla traiettoria.

Il Crotone tiene però alta la guardia e concede poco ai rossazzurri, che alzano la pressione per un forcing finale che non produce la rimonta auspicata. E dopo cinque minuti di recupero il Crotone può alzare le braccia al cielo per il primo successo della stagione, prezioso e prestigioso.