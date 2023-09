'E io ci sto', si è conclusa la quarta edizione del Festival con un gran successo di pubblico

CROTONE - Si è conclusa la quarta edizione di 'E io ci sto. Il cinema sotto le stelle' nella serata del primo di settembre.

Una quattro giorni dai numeri importanti, dalle grandi presenze di pubblico e personalità del mondo dello spettacolo e della cultura provenienti da più parti dell'Italia. In apertura si sono esibiti gli attori dell'Accademia di teatro, cinema e musica 'Kroma' con un interessante e divertente spettacolo. A seguire, per la serata finale, l'associazione 'E io ci sto' ha proposto la proiezione del teaser promo 'Lux Santa' del regista crotonese Matteo Russo che insieme all'autore del docu-film Carlo Gallo, attore crotonese, hanno raccontato l'idea di mettere su pellicola uno dei giochi della loro infanzia che, in realtà, accomuna tutti i ragazzi della città: la creazione del fuoco di Santa Lucia del 13 dicembre.

'Lux Santa' prodotto da Naffin Tu Si, Rai Cinema e con il sostegno di Calabria Film Commission è stato girato a rione Fondo Gesù ed ha come protagonisti alcuni ragazzi del quartiere. Quello che è stato proiettato durante la serata a Orto Tellini non è, però, il film che presto vedremo sul grande schermo, ma solo un promo girato nel 2021. "Il film che sembra un documentario, o il documentario che sembra un film' - per citare le parole di Matteo Russo - nel 2023 è stato presentato alle 76esima edizione del Festival di Cannes.

"Spissule che si levano nell'aria per diventare stelle" raccontano Russo e Gallo era la frase d'effetto con la quale doveva chiudersi il film. Ed anche se le cose sono andate diversamente, a noi piace comunque ricordare che quelle 'spissule', il fumo del legno che arde, il falò, le onde del mare sulla spiaggia siano immagini indelebili che hanno accompagnato l'adolescenza di tutti i ragazzi crotonesi.

A chiusura dell'evento, lo scultore Antonio Affidato ha curato e proposto una sfilata di moda e gioiello con le sue allieve dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Si è poi ballato sulle note del gruppo di Ostia 'Alemoa' che ha proposto un match di rock tecnico, melodico ed emotivo.

Sull'edizione de Il Crotonese di martedì 5 settembre, l'articolo completo.

Foto, Emanuele Persiani