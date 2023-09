Investito da un'auto, morto dopo 18 giorni di agonia il poeta Pasquale D'Emanuele

CROTONE - Il suo era sempre il primo messaggio di commento alla prima pagina de il Crotonese pubblicata su facebook: "Buongiorno a tutti voi della redazione" seguito poi da e-moticons di caffè, cornetti e l'arcobaleno. Quel messaggio, purtroppo, non lo leggeremo più. Infatti, Pasquale D'Emanuele è deceduto il 3 settembre all'ospedale di Catanzaro. Aveva 68 anni, era volto conosciuto nel mondo della cultura crotonese per gli innumerevoli libri di poesia pubblicati e per la sua dedizione alla letteratura in genere. D'Emanuele è morto in seguito ai traumi riportati dopo essere stato investito lo scorso 16 agosto da un'automobile in via Gioacchino da Fiore, nel centro abitato di Crotone Stava andando in farmacia quando una Peugeot 207 condotta da un uomo di 82 anni lo ha investito causandogli numerose fratture ed emorragie cerebrali. D'Emanuele è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Crotone e da qui, a causa dei gravi traumi, al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove, purtroppo, dopo 18 giorni è deceduto. Una vita la sua sempre dedicata agli altri. Una persona umile, buona come poche. La sua passione erano le poesie per le quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti e menzioni. L'ultima era arrivata proprio ad inizio agosto quando fu tra i vincitori del "Premio Alda Merini” con la poesia "Meravigliosa sei”, una composizione con la quale D'Emanuele celebrava la bellezza della vita.

“Una persona gentile" lo aveva definito il giornalista Francesco Vignis nel corso delle presentazione della raccolta di poesie “Nude espressioni” nell'ottobre del 2022. In quell'occasione, promossa dall’assessorato alla Cultura, D'Emanuele ha raccontato la sua esperienza di vita, impostata al servizio degli altri. Una vita dedicata all’incontro con i giovani, nell’esperienza di catechesi presso la parrocchia nel quartiere San Francesco, come ha ricordato don Stefano Cambria, parroco della Chiesa Sacro Cuore, o con gli anziani, come lo stesso autore ha ricordato, presso le Case di Riposo dove ha lavorato, non fermandosi solo all’esperienza professionale ma stabilendo un vero e proprio dialogo empatico con gli ospiti. Pasquale D'Emanuele ha iniziato a lavorare da giovanissimo in un bar e per 10 anni esercitò la professione di banconista e cameriere. Poi svolse altri lavori: operatore in un istituto per anziani, operatore scolastico, operatore ecologico e ancora cameriere. Dopo il 1983, quando lasciò l'istituto per anziani, continuò comunque per passione e senso di altruismo e di affetto nei confronti delle persone anziane e dei disabili, a prestare assistenza in Ospedale e a domicilio. Venne successivamente a conoscenza che nella Parrocchia Sacro Cuore di S. Francesco a Crotone, si era formata una Cooperativa Sociale che si occupava di assistenza domiciliare verso le persone in difficoltà. Era il 1997 quando conobbe i soci e i parroci Gaetanini che lo colpirono per il loro carisma misericordioso, così chiese di poter fare parte dell'associazione. Faceva il catechista presso la parrocchia ed assisteva con amore, passione e rispetto, le persone diversamente abili.

Alla famiglia le condoglianze della direzione, della redazione e dell'amministrazione de il Crotonese.