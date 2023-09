Sant'Anna, lavori alla condotta, lago a secco per due mesi, disagi per gli agricoltori

Si prospettano due mesi di sofferenza per gli allevatori, ma non si può fare altrimenti, se non a rischio di peggiorare le cose.

Il Comune di Isola Capo Rizzuto informa che il Consorzio di bonifica ha reso noto che il lago di Sant’Anna necessita di urgenti lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice a valle della presa sul torrente Tacina. Per questo motivo sarà necessario svuotarlo completamente. E per farlo è stato scelto un periodo in cui le colture, statisticamente, non necessitano di significativi apporti idrici: dal 10 novembre prossimo al 15 gennaio 2024. Ma l'operazione non sarà completamente indolore.

"Con la consapevolezza che alcuni agricoltori subiranno un enorme disagio, nei giorni scorsi in Regione abbiamo provato a ragionare sui modi e i tempi d'intervento. Purtroppo, però, i tecnici ci hanno comunicato - informa una nota dell'ufficio stampa del Comune isolitano - che se non si interviene subito c'è il forte rischio che qualche condotta inizi a saltare, perché ormai troppo obsolete e piene di crepe. Questo causerebbe tempi d'intervento ancora più lunghi e dunque disagi ancora più forti che potrebbe verificarsi nel pieno della campagna irrigua".

Al termine dei lavori inizieranno le operazioni di invaso per ripristinare l’accumulo di acqua nel lago. "Noi come amministrazione - aggiunge la nota - vigileremo affinché i lavori vengano effettuati in maniera esemplare e che i tempi vengano rispettati".