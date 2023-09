Volo Crotone-Roma, biglietti in vendita. Sul costo incidono tasse aeroportuali

Sono in vendita dal 5 settembre sul sito di Sky Alps i biglietti per il volo Crotone-Roma. Tratta che è sottoposta agli oneri di servizio il cui bando a fine luglio scorso è stato aggiudicato alla compagnia aerea altoatesina che effettuerà voli quotidiani a partire dal prossimo 2 ottobre. La partenza è fissata alle 7.30 (anticipata di mezz’ora rispetto al bando) con arrivo a Roma Fiumicino alle 8.55, mentre il ritorno dalla Capitale parte alle 17.30 con arrivo a Crotone alle 18.30. Qualche sorpresa ha destato il costo del biglietto. In base al capitolato di appalto doveva essere di circa 50 euro. Invece se si va a prenotare si scopre che il costo finale è più alto ed è differente tra la partenza da Crotone e quella da Roma. Il problema sono le tasse aeroportuali.

In partenza da Crotone, infatti, il costo del biglietto è 50,84 euro al quale vanno aggiunte le tasse aeroportuali pari a 13,40 euro per un totale di 64,24 euro; Il biglietto del volo in partenza da Roma ha un costo di 52,49 euro al quale aggiungere 30,54 euro di tasse aeroportuali, per un costo finale di 83,03. Quindi per un viaggio andata e ritorno Crotone-Roma-Crotone si spenderanno 147,27 euro. Se non cambiano le tasse aeroportuali il costo dei biglietti sarà sempre questo per i prossimi tre anni.

Nel costo dei biglietti è compreso 1 bagaglio a mano (55x40x20 cm) con un peso massimo di 10 kg e 1 bagaglio da stiva con un peso massimo di 20 kg per passeggero. Snack e bibite incluse.

Questa tariffa è esclusivamente riservata ai residenti della Calabria, ai lavoratori abituali a Crotone (obbligo di autodichiarazione), agli studenti, ai bambini, agli adolescenti e agli anziani. La tariffa premium è di 119 euro.