Al via la 'Settimana della Cultura', premiate le eccellenze del territorio con la Porta d'Argento e il premio Poseidon

CROTONE - Al via l'ottava edizione della Settimana della cultura, evento organizzato dall'associazione Leonardo da Vinci Aps di Le Castella, che si svolgerà al Museo di Pitagora dal 5 al 9 settembre.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Crotone e del supporto del consorzio di cooperative sociali Jobel con a capo il presidente Santo Vazzano. La quattro giorni ruota attorno ai personaggi della cultura nazionali e internazionali con mostre di pittura, laboratorio d'arte per bambini e il conferimento di due premi: il premio Poseidon e il premio Porta d'Argento realizzati dal maestro orafo Michele Affidato.

"La Settimana della cultura ha sempre messo in risalto gli artisti, le personalità e le eccellenze calabresi - dichiara Sandra Giglio, presidente dell'associazione Leonardo Da Vinci -. Il premio Poseidon dedicato al mare, vuole dare riconoscimento a tutte le associazioni o le personalità che si impegnano per la tutela del territorio, del mare e dell'archeologia e questo anno abbiamo voluto mettere in risalto l'operosità tra le istituzioni e le associazioni di Protezione Civile, proprio alla luce del naufragio a Steccato di Cutro - precisa Giglio -. Poi il premio Porta d'Argento che stavolta approda a Crotone e premieremo lo scrittore crotonese Gianluca Facente che racconta e studia il nostro territorio". La kermesse è gratuita ed aperta a tutti. "Ringraziamo il Comune di Crotone per aver accolto e finanziato il nostro progetto - spiega Gianluigi Caterisano, direttore artistico dell'evento - mostrando sensibilità alla divulgazione della cultura di cui non si può più fare a meno per una crescita sociale e comunitaria".