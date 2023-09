Bene Comune, nasce la nuova unità di Bper Banca per il Terzo settore e la Pubblica amministrazione

Nello specifico, per il Terzo settore sono disponibili nuove linee di conti correnti per gli enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore), per enti religiosi, imprese sociali, organizzazioni non-profit, oltre a finanziamenti e anticipazioni a valere sui fondi 8x1000, 5x1000 e da bandi, ed a soluzioni assicurative dedicate. Per la Pa, inoltre, Bper Bene Comune affianca ai servizi di tesoreria – certificati Iso 9001 – le proprie soluzioni tecnologiche di gestione incassi, linee di finanziamento e anticipazioni su fondi Pnrr e pacchetti di servizi per il personale degli enti.