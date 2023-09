Occhiuto: "di nuovo operativa la sede della Regione Calabria a Bruxelles chiusa da anni"

La sede della Calabria presso l'Unione europea "dopo anni è nuovamente operativa con funzionari in servizio permanente". Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto dopo averla visitata in occasione della sua missione a Bruxelles nel corso della quale incontrerà la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic e la commissaria per le Politiche regionali Elisa Ferreira.