Isola, illuminato il quartiere Parco Insiti con lampade e tecnologie a basso consumo

iSOLA DI CAPO RIZZUTO - Dopo anni di buio torna ad illuminarsi il quartiere Parco Insiti. Un investimento di circa € 90.000,00 interamente dedicato all’installazione di nuovi punti luce nelle zone non servite e la sostituzione delle armature stradali attuali con lampade SAP, con tecnologie LED a maggiore efficienza e a risparmio energetico, che oltre ad un miglior servizio portano anche minori costi per le tasche dell’ente e quindi degli stessi cittadini.

"Si tratta di un “Contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” - si legge in una nota - il quale il comune di Isola recepisce fondi dal 2020 e che ha già portato l’installazione di circa 250 punti luce su tutto il territorio e sarà sfruttato anche nel 2024 con dei nuovi impianti. Un progetto portato avanti dagli uffici preposti grazie anche all’impegno diretto del sindaco Maria Grazia Vittimberga e dell’assessore Gaetano Muto, che ha seguito l’iter minuziosamente decidendo di puntare tanto su Parco Insiti considerando le condizioni in cui versava".