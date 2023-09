Pecorino crotonese dop, nuovo logo e tutela anche in Canada

Il Consorzio di tutela del Pecorino Crotonese DOP ha un nuovo logo e da oggi è riconosciuto e tutelato anche in Canada. Non può che essere un vanto per la Calabria sapere che il Pecorino Crotonese DOP da oggi è un’indicazione geografica registrata e tutelata anche in Canada come i formaggi italiani più conosciuti. Il logo sarà il vessillo che lo accompagnerà nel mercato canadese, difendendolo da qualunque imitazione. Un altro passo importante per un prodotto calabrese dal grande valore che continua a far conoscere il proprio nome e la propria qualità anche grazie ai premi vinti in importanti concorsi internazionali come l’International Cheese and Dairy Awards. Negli ultimi anni il marchio pecorino Crotonese DOP sta aumentando quello che è il suo valore percepito anche grazie al lavoro del responsabile Comunicazione e Marketing Aleardo Grandinetti. Quest’ultimo risultato ottenuto, in collaborazione con l’ICCO - Camera di Commercio dell’Ontario Canada, ha una grande importanza perchè mette a disposizione di tutti i produttori locali che producono DOP un importante strumento per favorire l’esportazione del Pecorino Crotonese, in un mercato strategico che potrebbe promettere bene in termini di richiesta di prodotto. L’azione ha una sua importanza sul versante commerciale, ma anche di promozione e soprattutto di tutela, poiché da oggi il Consorzio dispone di un titolo che consentirà di prevenire o reprimere abusi o usi illegali e inappropriati del nome pecorino Crotonese anche oltre oceano. E proprio la tutela e la lotta alle frodi riguarderà sempre più, accanto alla promozione, il lavoro del Consorzio nei prossimi anni. Inoltre il logo, che da poco ha subito un restyling in grado di dare più forza e impatto ad un formaggio dalla storia antichissima, con il nuovo disciplinare di produzione, sarà obbligatorio, per tutti i caseifici, imprimerlo sul formaggio per rendere più chiaro e immediato ai consumatori quale sia l’originale pecorino Crotonese DOP. Ma non è finita qui un altro prodotto del territorio dalla grande tradizione sta riscuotendo grande successo nei concorsi internazionali. Parliamo della Ricotta affumicata per la quale il presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Crotonese DOP Francesco Scarpino negli ultimi anni sta gettando le basi per valutare finalmente in modo concreto l’avvio della lunga procedura di raccolta del materiale utile all’invio della domanda all’Unione Europea per il riconoscimento della DOP anche di questo ottimo prodotto made in Calabria che nell’ultima edizione dell’ICCA si è aggiudicato una medaglia d’argento.