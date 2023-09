Chiesa, verso gli altari don Calabrò, sacerdote calabrese in prima linea contro la mafia

Verso gli altari don Italo Calabrò, sacerdote di Reggio Calabria in prima linea nella lotta alla mafia. “Domani [domenica 10 settembre, ndr], col nulla-osta della Santa Sede, inizierà il processo di beatificazione di don Italo Calabrò, nella Cattedrale di Reggio Calabria, in presenza della Madonna della Consolazione, portata in processione”, fa sapere Mario Nasone, presidente del Centro comunitaria Agape. Sarà l’arcivescovo Fortunato Morrone ad aprire l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio don Calabrò.

“La Chiesa reggina considera l’iniziativa molto importante per la fama di santità che ha accompagnato don Italo nella sua vita e per l’indelebile traccia da lui lasciata con tante innovative e efficienti opere di assistenza da lui realizzate. Don Italo - spiega la nota - fu anche antesignano nella lotta contro la mafia, ispirando la prima pronuncia in tal senso della Conferenza episcopale calabrese, ma anche assistendo sia i figli delle vittime sia quelli dei mafiosi per distoglierli dalla via criminale sulla quale le loro famiglie li instradavano”.