Pittura, premio Castello 2023, successo d'iscritti, opere in mostra dal 15 al 25 settembre

Il concorso di pittura "Premio Castello 2023 – Crotone" ha registrato un numero di iscritti che ha superato ogni aspettativa, dimostrando di essere un'occasione straordinaria per gli artisti di esprimere la loro creatività e mettere in mostra il loro talento. "L'entusiasmo e la partecipazione di così tanti artisti sottolineano l'importanza di eventi culturali come questo nel panorama artistico contemporaneo" commenta Multitracce, l'associazione culturale che organizza l'evento.

Hanno superato la prima fase: Barbara Palmieri, Roberto Serratore, Domenico Lucente, Giovanni De Paola, Franca Vrenna, Vincenza Roberto, Armando Cistaro, Luca Borelli, Giovanna Errigo, Mario Vetere, Nino Audia, Danilo Piscitelli, Renata Lorecchio, Luciano Sestito, Leonardo Pontieri, Antonio Mandarino, Lina Francesca Amendola, Caterina Martino, Teresa Piscitelli, Kevin Serafini, Rossella Lucà, Giorgio Riganello, Irma Montesano, Ilda Spadafora, Giovanni Cascone, Marcello Piscitelli, Raffaele Giungato, Vincenzo Rizzo, Sabrina Del Libano, Wendalina Lidonnici.

Ora si apre la seconda fase del concorso. Dal 15 al 25 settembre i finalisti esporranno le loro opere nei locali della torre Aiutante del castello di Carlo V, dove saranno valutate da una giuria qualificata ed aperte al voto del pubblico per il "Premio della giuria popolare". Il vincitore riceverà il "Premio della Giuria," mille euro, mentre l'artista più votato dal pubblico avrà l'opportunità di realizzare una personale nella fortezza aragonese di Crotone.