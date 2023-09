Serie C, Crotone sconfitto allo Scida: la Turris fa tris e ringrazia

CROTONE - Inattesa, imprevista e anche immerita. Ma il Crotone alza bandiera bianca nell’esordio domestico contro la Turris e interrompe immediatamente lo slancio della vittoria ottenuta all’esordio a Catania. Tre reti incassate, tanti errori nel palleggio e nella conclusione hanno disegnato un risultato che punisce i rossoblù, costretti a cedere alla prima uscita casalinga tutta la posta in palio. Zauli conferma le indicazioni della vigilia e distende un Crotone che presente Perticcione dal primo minuto che agisce accanto a Felippe con Vitale che sale di qualche metro e si sistema alle spalle di Tumminello con D’Ursi e Tribuzzi ad agire sugli esterni.

Lo start del Crotone è incoraggiante, perché la squadra di Zauli alza subito la pressione e mette all’angolo la Turris con un lavoro incessante sull’esterno. Ma come spesso accaduto anche lo scorso anno, fa difetto il killer instict che mortifica la mole di gioco prodotta. E così quando il tandem Tumminello e Tribuzzi si divora una clamorosa doppia occasione a tu per tu col portiere avversario, qualche segnale nefasto all’orizzonte si avverte. Il Crotone colleziona una rete annullata e un’altra sfiorata d’un soffio con il solito Tribuzzi, finito nel frattempo in fuorigioco.

Lo stesso esterno è protagonista in negativo di una ripartenza con passaggio ritardato che sulla trequarti stoppa l’abbrivio e produce un break che la Turris capitalizza alla perfezione ribaltando il fronte trovando l’angolo giusto che punisce Dini. Il Crotone si trova costretto a rincorrere, ma clamorosamente invece di avvicinarsi al match finisce nello sprofondare quando Maniero si alza in cielo sugli sviluppi di un corner e porta i campani avanti di due reti. Lo Scida osserva incredulo ad una esibizione che nonostante diversi errori nel palleggio e nelle scelte vede il Crotone sempre propositivo, fino al gong del primo tempo quando Tumminello raccoglie un invito al bacio di D’Ursi ma la spizzata di testa finisce sul fondo.

La ripresa si apre come meglio non si potrebbe visto che neppure un minuto e il Crotone trova il gol che riapre il match grazie a Tumminello che in girata supera il portiere campano. Ma la gioia dura un minuto perché sul fronte opposto la Turris trova l’incredibile tris sempre con Maniero che si eleva ancora in cielo e supera ancora una volta Dini. La girandola dei cambi spezza il ritmo di un Crotone che prova la reazione per riportarsi dentro la partita. Ma il difetto dei rossoblù è quello di sbagliare troppo nel palleggio, risultando spesso frenetico e ‘falloso’ nonostante la Turris conceda tanto. La rete che riaccende le speranze arriva a dieci minuti dalla fine e la realizza Vuthaj, ma resta un’illusione che si spegne al triplice fischio che spegne l’entusiasmo per il blitz di Catania e apre degli interrogativi che Zauli ha il compito di dissolvere.