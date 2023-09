Beccato con la cocaina in casa, la ingerisce: arrestato dopo cure in ospedale

CIRO' MARINA - Ha ingerito la cocaina che deteneva in casa per farla sparire alla vista dei carabinieri. Un tentativo pericolosissimo che però non gli ha evitato di finire, prima in ospedale, e poi in carcere. E' finita così per un uomo di Cirò Marina, M.A. di 46 anni, già noto ai militari, il quale nonostante fosse agli arresti domiciliari, è stato trovato in casa con 12 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale di confezionamento. Durante le fasi dell’operazione antidroga, l'uomo - nel tentativo di rendere meno grave la propria posizione - ha ingerito una parte delle cocaina che aveva nella sua disponibilità, incurante dei rischi per la propria salute. Al termine di un periodo di osservazione medica presso l’Ospedale di Crotone, per l'uomo è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato alla Casa Circondariale del capoluogo su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone.

L’attività svolta si inserisce, a pieno titolo, in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti: infatti, nei giorni scorsi, un altro soggetto è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore, perché, a seguito di un normale controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. L’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nei giorni scorsi, e in particolare durante il fine settimana, è stata rivolta anche al rispetto del Codice della Strada: una persona è stata denunciata per essersi messa alla guida nonostante avesse la patente revocata, e altre dieci sono state contravvenzionate per violazioni attinenti la revisione dei veicoli e la prevista copertura assicurativa.