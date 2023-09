Fotogallery Serie C 2023-2024 - Crotone-Turris 2-3

CROTONE: Dini; Leo (31’st Giannotti), Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (13’st Vuthaj), Vitale (43’st Cantisani); D’Ursi (31’st Pannitteri), Tumminello (13’st Gomez), Tribuzzi. A disp. : D’Alterio, Lucano, Spaltro, Bove, Crialese, Loiacono, Rojas, Bruzzaniti, Jurcec, Vinicius. All. Zauli

TURRIS: Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore (20’st Burgio); Cum, Scaccabarozzi, Franco (12’st Pugliese), Contessa; Giannone (25’st De Felice), Maniero (25’st D’Auria), Nocerino (12’st Matera). A disp. : Iuliano, Fasolino, Esempio, Maestrelli, Musumeci, Primicile, Guida, Pavone. All. Caneo

Arbitro: Andreano di Prato

Reti: 21’pt Cum (T), 31’pt e 2’st Maniero (T), 1’st Tumminello (C), 36’st Vuthaj (C)

Ammoniti: Tumminello (C), Vitale (C), De Felice (T), D’Auria (T)

Spettatori: 4.550 (3.198 abbonati)