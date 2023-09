Commedia giornalisti crotonesi, raccolti 8.790 euro consegnati a Volontari di Strada

CROTONE - E' pari a 8.790 euro la somma raccolta dalla compagnia teatrale composta dai giornalisti crotonesi che è stata consegnata nel pomeriggio del 12 settembre all'associazione 'Volontari di strada' che gestisce il progetto 'Camper On the road' attraverso il quale da oltre 20 anni distribuisce, ogni sera, pasti caldi a senzatetto, migranti e famiglie in difficoltà economica.

I soldi sono stati raccolto attraverso la messa in scena della commedia “E' morto il giornalismo, viva i giornalisti” avvenuta nella villa comunale di Crotone il 19 luglio ed il 28 agosto. Due date nelle quali è stato registrato il sold out con una risposta di pubblico importante (800 biglietti venduti al debutto, 600 alla replica).

La commedia, scritta da Giacinto Carvelli (redattore de il Quotidiano del Sud) con la regia di Rodolfo Calaminici, è stata interpretata da un gruppo di 20 giornalisti crotonesi che si sono messi in gioco per solidarietà, ma anche per raccontare – attraverso il testo teatrale – la condizione in cui operano. La scena è ambientata in un funerale di un giornalista alla cui salma fanno visita vari colleghi e personaggi più o meno strampalati. Tutto per ironizzare sul mondo del giornalismo denunciandone i difetti ed i limiti, ma anche difendendolo dall'attacco dei social e della fake news.