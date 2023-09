Avevano 3,2 kg di cocaina in auto, arrestato due giovani di Isola Capo Rizzuto

Viaggiavano in auto con oltre 3,2 chilogrammi di cocaina. Due giovani, di 22 e 20 anni, entrambi di Isola Capo Rizzuto, sono stati arrestati dai carabinieri a Sellia Marina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati fermati dai militari che stavano effettuando un posto di blocco sulla strada statale 106. Notato l'atteggiamento sospetto e particolarmente nervoso degli occupanti dell'auto si è deciso di procedere ad un controllo del veicolo. All'interno dell'abitacolo sono stati così trovati tre panetti di cocaina nascosti in una borsa posizionata sotto il sedile del passeggero. La droga, una volta venduta al dettaglio, avrebbe consentito un guadagno pari ad una somma tra i 260 e i 300 mila euro.