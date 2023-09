Scuola, dopo cinque anni si torna sui banchi anche a Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Riapre dopo un lustro la scuola primaria di Sant'Anna. Lo annuncia il Comune di Isola Capo Rizzuto. L'edificio era stato chiuso per problemi strutturali e gli alunni smistati nella centrale dell’istituto “Karol Wojtyla”. Era il 2018 e due anni dopo, il sindaco Maria Grazia Vittimberga dava il via all’iter per l’adeguamento sismico ed una serie di interventi di riqualificazione edilizia che hanno restituito funzionalità all’immobile, per un investimento complessivo di 350.000 euro.

"Il 2023 è sicuramente l’anno della ripartenza per il quartiere Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto" informa una nota dell'ufficio stampa comunale. "Dopo i lavori per la nuova rete fognaria e quelli dell’ammodernamento della piazza, entrambi in corso d’opera, si concludono quelli della scuola primaria che quest’anno riaprirà dopo cinque anni di chiusura". "Inoltre "sempre su un Sant’Anna - prosegue - sono in corso anche i lavori la realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia per un finanziamento di quasi 1.300.000 euro".

L'edificio rimesso a nuovo della scuola primaria sarà inaugurato con una cerimonia in programma venerdì 15 settembre alle ore 17, in vista dell'apertura ufficiale il lunedì successivo.