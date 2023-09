Crotone, vandali in piazza Umberto I, versato carburante nella fontana della

CROTONE - Ignoti hanno versato probabilmente de carburante nella fontana della villetta di Piazza Umberto. Un gesto vandalico avvenuto nella serata di venerdì 15 settembre per motivi ancora ignoti. La zona è comunque coperta da diverse telecamere di videosorveglianza che potrebbero permettere l'individuazione dei responsabili. Sul posto sono intervenuti gli operai del Comune che hanno provveduto a mettere in salvo i pesciolini rossi che si trovano nella fontana per poi procedere ad aspirare l'acqua ed il liquido contaminante che verrà esaminato per capire diquale sostanza si tratti.

"Qualunque cosa sia - si legge in una nota del Comune apparsa suilla pagina social Città di Crotone - , si tratta di un gesto gratuito e contro ogni senso civico. Si provvederà al ripristino ma questi sono atti che vanno contro il vivere civile. In zona comunque ci sono telecamere di sorveglianza e contiamo di identificare i responsabili".