Prospettiva VentiTrenta, Radio Barrio darà voce ai giovani su crisi climatiche e sociali

CROTONE - Arci Il Barrio APS è vincitrice del bando regionale destinato alle organizzazioni di volontariato o da associazioni di promozione social con il progetto Prospettiva VentiTrenta. Il progetto muove dall’urgenza di contrastare la crisi climatica attraverso la realizzazione di azioni per la tutela del patrimonio ambientale e l’utilizzo responsabile delle risorse naturali. “Prospettiva VentiTrenta”, che avrà la durata complessiva di dieci mesi, si pone come obiettivo quello di generare un impatto positivo sulle comunità che vivono nella città di Crotone e Provincia, perseguire il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, promuovendo l’empowerment di tutte le donne al fine di contribuire ad una società più equa ed accessibile. Altro impegno è quello di combattere le diseguaglianze economiche, sociali e culturali presenti nelle comunità e garantire pari opportunità di crescita e sviluppo a tutte le soggettività.

Strumento fondamentale ed innovativo dell’azione progettuale sarà Radio Barrio, web radio di Arci Il Barrio APS, attraverso laboratori e attività di comunicazione, utilizzando una piattaforma integrata multimediale interattiva composta dalla stessa web radio, dal sito web e dai social network. Saranno 24 i beneficiari diretti, suddivisi in due fasce di età (14-19 e 20-28), individuati attraverso una campagna di comunicazione iniziale, oltreché attraverso le reti, sociali e istituzionali, che l’Associazione ha attive da anni su tutto il territorio. Dare voce ai giovani è innovativo nel nostro territorio come in tutto il resto d’Italia e lo sarà ancor di più attraverso un media quale la radio. Il progetto si articolerà in numerose attività, dall’organizzazione di eventi culturali e sociali ad azioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate all’ambiente, sul contrasto ai fenomeni criminali e mafiosi, sostenendo i principi di legalità, di pace e di nonviolenza, promuovendo la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul progetto saranno pubblicati sui canali comunicativi di Arci Il Barrio APS.