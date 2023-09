Crotone, prorogata la campagna abbonamenti: possibile sottoscrivere la tessera fino al 24 settembre

Il Crotone proroga i termini per campagna abbonamenti 2023/24. Attualmente sono state sottoscritte ben 3.198 tessere. La nuova fase avrà inizio lunedì 18 settembre e si protrarrà fino alla gara casalinga contro il Sorrento in programma il 24 settembre. I prezzi e le modalità rimangono invariati. ll Ticket Point ufficiale situato in via G. Di Vittorio osserva i seguenti orari:

Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, venerdì 22 e sabato 23 settembre aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 19;

Giovedì 21 e domenica 24 settembre aperto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15.30 fino al fischio d’inizio ed esaurimento fila.

Tutte le info nella sezione dedicata del sito https://www.fccrotone.it/abbonamenti-23-24/