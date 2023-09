Premio Castello, aperta la mostra di pittura nella torre aiutante: vota anche il pubblico

Proprio la scelta della torre come luogo per allestire la mostra è la ciliegina sulla torta del concorso: il visitatore, infatti, per vedere le opere deve impegnarsi a visitare anche i locali della torre scoprendo anfratti, aperture. In questa insolita caccia al tesoro si viene premiati dalla visione delle opere che sono tutte di alta qualità. Originale anche la modalità di votazione: oltre alla tradizionale giuria tecnica, il concorso prevede anche il voto del pubblico: per farlo basta acquistare il biglietto di ingresso al castello (al costo di due euro) e poi depositarlo in degli appositi tubi che sono posti sotto le opere e riportano il nome dell'artista. Un modo per fare si che il pubblico visiti la mostra e non si limiti solo a vederla attraverso i social. “Questo evento unico – spiegano dall'associazione Multitracce - rappresenta un'opportunità straordinaria per gli artisti di condividere il loro talento con il pubblico e di competere per un premio di prestigio. Allo stesso tempo, offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nell'arte contemporanea all'interno di un luogo storico di eccezionale bellezza”.