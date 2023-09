Viabilità, da lunedì prove di cantiere per la rotonda tra via Giovanni Paolo II e Gioacchino Da Fiore

Al via i lavori di una nuova rotonda per la regolamentazione del traffico. Nell'imminenza della fine dei lavori su via Falcone e via Borsellino, lunedì mattina 18 settembre la ditta Sestito Giancarlo e Figli srl aprirà il cantiere per la realizzazione di una nuova rotonda all'incrocio tra via Giovanni Paolo II e via Gioacchino da Fiore, davanti il quartiere San Francesco.

Si tratta della terza opera pubblica del genere che si realizza nel giro di questi mesi estivi, come da programma dell'amministrazione comunale che punta molto sulle rotonde per l'ottimizzazione del traffico veicolare e pedonale in una città estremamente caotica e priva di grande senso civico come Crotone.

A questo proposito, il sindaco Vincenzo Voce ha autorizzato il restringimento della carreggiata di via Giovanni Paolo II all'incrocio con via Gioacchino da Fiore, per i soli giorni e tratti strettamente necessari all’esecuzione dei lavori, che dovrebbero concludersi il 30 ottobre prossimo, sulla base di un cronoprogramma fino ad oggi ampiamente rispettato dall'impresa.

La prima rotonda su via Gioacchino Da Fiore nei pressi della chiesa dei santi Cosma e Damiano è stata realizzata nel giro di un mese e mezzo e consegnata, come da contratto, il 31 luglio. La seconda, su via Falcone e via Borsellino, davanti all'edicola giornali di Zappavigna, dopo l'avvio del cantiere a metà luglio, è stata già aperta con abbondante anticipo sul 30 settembre, termine di consegna.