Serie C, un brutto Crotone cade anche col Francavilla: è il secondo ko consecutivo

Male, anzi malissimo. Il viaggio a Francavilla si rivela nefasto ogni oltre previsione e stoppa per la seconda volta consecutiva un Crotone piantato al primo e unico acuto di Catania. Da allora due ko di fila, sei reti incassate e una lunga serie di interrogativi che si palesano all’interno di un percorso per il momento accidentato. Il Francavilla incassa e ringrazia, portando a casa le prime reti e i primi punti del suo torneo. Tre punti in tre giornate quelli del Crotone, due sconfitte già incamerate sono numeri che destano più di una preoccupazione. Se non proprio un primo campanello d’allarme da attenzionare.

Zauli presenta una variazione rispetto all’assetto abituale: Tumminello in panchina e doppio centravanti col tandem Vuthaj e Gomez. Alle loro spalle agiscono Petriccione e Felippe con Vitale e Tribuzzi a supporto della fase offensiva. Confermata la presenza in difesa di Loiacono, sistemato accanto a Gigliotti con Leo e Giron ad agire sugli esterni.

Ma l’approccio dei rossoblù è contratto, ben al di sotto di quello della settimana scorsa, e il Francavilla approfitta di una partenza col freno a mano tirato degli avversari. Una maggiore incisività che trova il premio del vantaggio realizzato da Giuseppe Giovinco, il fratello d’arte che buca Dini dopo 26’. Il Crotone incassa il colpo e prova subito una reazione concreta, che dopo una certa pressione trova la rete del pari con il colpo di testa di Gigliotti che sugli sviluppi di un corner trova l’angolo giusto e rimette in partita i rossoblù.

Il compito diventa nuovamente complesso all’alba della ripresa, quando dopo cinque minuti il Francavilla si porta avanti con Fornito che affonda come la lama nel burro di una fase difensiva rivedibile. L’impresa si fa ancora più improba quando Gigliotti incassa due gialli in pochi minuti e lascia il Crotone in inferiorità numerica con mezz’ora ancora da giocare. il tentativo di riemergere in superficie cozza contro il muro dei pugliesi, che concedono il minimo sindacale, nonostante le variazioni di Zauli che immette forze fresche senza trovare evoluzioni significative. Né Tumminello, né D’Ursi, né D’Errico tantomeno Rojas, incidono. Anzi, il cileno lo fa in maniera negativa compartecipando al tris del Francavilla, avviato proprio da Rojas che all’interno della propria area osa un dribbling stoppato dal diretto avversario pugliese bravo a strappargli la sfera e scodellare in area dove Polidori in tuffo di testa supera Dini e mette il punto esclamativo.

FRANCAVILLA 3

CROTONE 1

MARCATORI: 26’pt Giovinco (F), 39’pt Gigliotti (C), 6’st Fornito (F), 42’st Polidori (F)VIRTUS FRANCAVILLA: Forte; Accardi, Gavazzi (8’pt De Marino), Monteagudo; Di Marco, Biondi (31’st Izzillo), Fornito (18’st Risolo), Macca, Nicoli; Giovinco (18’st Zuppel), Artistico (31’st Polidori). A disp.: Carretta, Lucatelli, Serio, Yakubiv, Fekete, Lo Duca, Latagliata, Carella. All. Villa

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron (27’st Crialese); Tribuzzi, Felippe (16’st D’Errico), Petriccione, Vitale (38’st Rojas); Vuthaj (27’st D’Ursi), Gomez (27’st Tumminello). A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Giannotti, Papini, Bruzzaniti, Jurcec, Vinicius, Pannitteri, Cantisani. All. Zauli

ARBITRO: Mirabella di Napoli

AMMONITI: Biondi (F), Artistico (F), Monteagudo (F), Fornito (F), Zuppel (F), Polidori (F), D’Errico (C)

ESPULSI: 11’st Gigliotti (C) per doppia ammonizione