Al Gravina di Crotone il premio 'Alveare Confapi 2023'

Il 15 settembre si è svolta a Cosenza la cerimonia di consegna del premio L'Alveare Confapi 2023 al liceo Gravina di Crotone per "la magistrale ed emozionante esecuzione della Misa Criolla e per Gam 2.0 volto a creare cultura imprenditoriale tra le nuove generazioni".

A villa Rendano erano presenti il dirigente del Gravina Antonio Santoro, insieme ad una delegazione di docenti, genitori e studenti che hanno ritirato il premio.

"Questo riconoscimento per cui ringrazio Confalpi e il presidente Francesco Napoli è un'opportunità che ripaga una intera comunità - dichiara Santoro -.Siamo una realtà scolastica che vive un territorio particolare, proprio per questo ci siamo ingegnati perchè è vero che il territorio offre poco ma è altrettanto vero che dove non c'è molto, c'è più spazio per far conoscere nuove idee, ecco perchè nasce la Gam, Gravina Artist Management. Un modo diverso per fare acquisire agli studenti competenze, per mettere in mostra ciò che conoscono e amano fare e quindi essere costruttori del loro futuro".

La giunta regionale di Confapi ha anche conferito al Gravina Artist Management il titolo di socio onorario di Confapi Calabria, con grande emozione degli studenti presenti.